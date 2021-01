Rischio idrogeologico, approvati tre progetti a Molinara

Sono tre i progetti appena approvati dalla giunta del Comune di Molinara in materia di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, le cui progettazioni definitive ed esecutive saranno finanziati con i fondi messi a disposizioni dal Ministero dell’Interno con il Decreto Ministeriale 31 agosto 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia