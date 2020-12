Un anno intenso, sotto tutti i punti di vista. Indimenticabile, per ciò che ha dato al Benevento e per il simbolo di rinascita raccontato dalla Serie A. Ma soprattutto drammatico, colpito nell’animo dalle ansie e dai timori di un incubo che sembrava imbattibile e che, col tempo, ha saputo regalare speranze e sogni di rivincite. 366 giorni d’incertezze in cui, tra le crepe della paura provano a farsi largo i desideri di una nuova vita, lasciando da parte il buio per ripartire, ancora una volta, dai raggi di luce.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia