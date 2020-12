Razionalizzare la rosa, più che rinforzare. E’ questo l’obiettivo che perseguirà il Benevento nel mercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti lunedì 4 gennaio. Il discorso riguarda soprattutto la lista degli over, al momento satura. Il club di via Santa Colomba vuole provare a liberare qualche slot e allo scopo non basterà l’eventuale cessione di Lorenzo Del Pinto che verrà sostituito numericamente da Caldirola, non appena quest’ultimo si ristabilirà definitivamente dall’infortunio.

