Provarci si può, nonostante l’impegno proibitivo a cui è chiamato a far fronte il Benevento. I numeri parlano chiaro: i giallorossi dovranno vedersela con l’unica squadra imbattuta nei principali campionati europei e con una formazione che, nell’anno solare che sta per andare in archivio, è riuscita a conquistare la bellezza di 79 punti in 35 partite. Un Milan completamente trasformato da Stefano Pioli che punta ad aprire il nuovo anno così come ha chiuso il 2020: ossia con un’altra vittoria e con il primato blindato.

