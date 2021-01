E’ un corteggiamento che parte da lontano quello del Chievo Verona per Gabriele Moncini e che può andare a buon fine in questa sessione di mercato. Come raccontato su queste pagine all’inizio della settimana, per l’attaccante del Benevento c’è letteralmente la fila in Serie B, ma è proprio il club veronese ad avere maggiori possibilità di assicurarsi le prestazioni del numero 21 giallorosso, ovviamente nel caso in cui il club di via Santa Colomba dovesse decidere di lasciarlo partire in questa sessione di mercato.

