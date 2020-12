Una situazione in totale contrasto con i protocolli sanitari, relativi alla prevenzione del rischio contagio quella emersa in un locale alla periferia nord ovest della città, a seguito di un intervento operativo degli agenti della squadra volante presso la Questura di Benevento: in quindici sono stati ritenuti come partecipanti a un ricevimento organizzato e tenuto in violazione dei protocolli sanitari.

