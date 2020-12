Salto di qualità da oggi per la campagna vaccinale contro il SarsCov2 nel Sannio: dalle 9 in via Minghetti nel poliambulatorio del Rione Libertà c’è lo start per la campagna vaccinale dell’Asl di Benevento contro il nuovo Coronavirus. Alcune dosi verranno da cronoprogramma somministrate anche nella sede Asl di Cerreto Sannita salvo intoppi e dove poi si proseguirà in modo accelerato nei prossimi giorni come nelle altre sedi individuate come punti somministrazione nei diversi distretti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia