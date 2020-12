Mentre suona il campanello dell’ultimo giro, in un Consiglio comunale che si avvia alla naturale consunzione spuntano gruppi consiliari come i tartufi nei boschi della valle del Sabato. Solo nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio comunale ne ha dovuti battezzare tre. Riflesso dei sommovimenti politici in vista delle elezioni comunali della primavera (o autunno, visto che secondo la Repubblica è fondata anche l’ipotesi di un voto amministrativo in autunno, dopo la chiusura della campagna vaccinale anticovid).

