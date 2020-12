Ieri riunione del comitato pubblica sicurezza, con il coordinamento del Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta, su due temi distinti ma connessi: il potenziamento del controllo zona arancio regionale che ha annullato la zona gialla governativa per la Campania, con limiti stringenti su ristorazione e pubblici esercizi (dalle 11 del mattino nei divieto asporto tranne che per bottiglie acqua e assolutamente nessun coperto per gli esercizi ristorazione) e dal 24 al 27 e poi dal 31 dicembre e fino al 6 gennaio la stretta sugli spostamenti per il dispositivo nazionale di zona rossa.

