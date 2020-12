Non c’è nemmeno il tempo di godersi il bel balzo in classifica fatto grazie alla vittoria contro il Genoa. Con il successo nello scontro diretto con i liguri, il Benevento non solo ha lanciato un altro segnale alla concorrenza, ma è pure riuscito a mettersi alle spalle un bel gruppo di squadre, fino ad avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Ora, però, il campionato richiede l’ultimo sforzo di questo anno solare, nella gara di Udine in programma domani sera che metterà nuovamente alla prova limiti e virtù dei giallorossi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia