“Non molliamo un c*** o eh, dai! Non molliamo un c***o!”. Lo spirito del Benevento, la voglia di conquistare ogni centimetro di campo e la fame, smisurata, di punti in una sola espressione. È quella di Kamil Glik che guida la Strega con tanto di fascia da capitano al braccio. Manca meno di un quarto d’ora al termine del match contro il Genoa, i giallorossi sono avanti ed il polacco indica la rotta per conquistare la vittoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia