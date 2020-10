Il Benevento ritrova se stesso, dimentica la pesante sconfitta con l’Inter – più che giustificata, ma che comunque qualche fastidio l’aveva provocato -, batte il Bologna e va alla prima sosta stagionale con un sorriso grande così e con sei punti in tasca, due in più rispetto a quelli conquistati in tutto il girone d’andata in occasione della prima avventura in Serie A. Non che ci volesse molto a fare meglio – allora la formazione giallorossa si fermò a quattro -, ma è la prova evidente che la Strega di oggi è di tutt’altra pasta. Decisiva per la prima vittoria conquistata al ‘Vigorito’, la zampata nella ripresa di Gianluca Lapadula, subentrato dopo un quarto d’ora all’infortunato Moncini. Un gol che è stato un premio alla prestazione di resistenza e alla capacità di soffrire senza sbandare mostrata dal Benevento.

