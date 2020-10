“Ho tenuto un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Ho ringraziato il Ministro e il Capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed ho espresso l’apprezzamento per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel nostro Paese. Nel corso dell’incontro, è stata approfondita la situazione generale che presenta la ripresa di contagio nel nostro Paese, e in questo contesto, in Campania”. Così il presidente Vincenzo De Luca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia