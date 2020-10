In molti avevano dato per saltata la trattativa per la cessione di Pietro Iemmello al Las Palmas, ma la realtà evidentemente è diversa. Come riportato più volte da Il Sannio Quotidiano, l’operazione per il passaggio dell’attaccante calabrese alla formazione spagnola era ancora in piedi, a tal punto che ieri tutto è stato formalizzato. Gli accordi tra le due società sono stati raggiunti, tanto è vero che l’ex Foggia ha lasciato il Sannio per raggiungere Roma, precisamente Villa Stuart, dove ha sostenuto le visite mediche, e oggi volerà in Spagna.

