In molti avevano dato per saltata la trattativa per la cessione di Pietro Iemmello al Las Palmas, ma la realtà evidentemente è diversa. Come riportato più volte da Il Sannio Quotidiano, l’operazione per il passaggio dell’attaccante calabrese alla formazione spagnola è ancora in piedi e si appresta a essere definita in queste ore. Gli accordi sono ormai a un passo, tanto è vero che domani mattina l’ex Foggia raggiungerà la capitale di Gran Canaria per firmare il contratto con il Las Palmas. Il trasferimento, salvo intoppi, si completerà con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.