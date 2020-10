Lacune di organico in diversi istituti scolastici del Sannio: avviso per 45 posti a tempo

Anno scolastico cominciato da pochi giorni nel beneventano, con un rinvio diffuso rispetto al calendario regionale che prevedeva il via lo scorso 24 settembre, eppure alcuni posti a tempo determinato, tra posti docente sostegno e posti comuni, restano ancora da coprire come dimostra l’avviso per l’assegnazione dei medesimi dalle graduatorie provinciali supplenze al personale docente pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, con termine adesione via informatica fissato alle 23 e 59 minuti di oggi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia