Arrestati in tre e posti ai domiciliari ieri mattina per coinvolgimento in plurime cessioni di sostanze stupefacenti e detenzione a fine spaccio di stupefacenti da parte dei poliziotti del Commissariato di Telese Terme in applicazione di una misura cautelare disposta dal Gip di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento.

