“Ho chiesto al signor Prefetto di farsi interprete, presso il Viminale, della mia richiesta ufficiale di poter utilizzare l’esercito nel fine settimana anche da noi. Per il resto, ritorniamo ad essere responsabili come lo fummo splendidamente nei mesi che sembravano più acuti”, quanto affermato dal sindaco Mastella con una sollecitazione al Governo centrale di un possibile impiego dell’esercito per assicurare l’osservanza dei protocolli sanitari. L’attenzione del primo cittadino di Benevento peraltro è la stessa del Governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha chiesto un incontro con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ottenendolo per maggiori controlli delle forze dell’ordine.

