Inaugurata ieri mattina nella sede della Provincia di Benevento presso le Sale espositive della Rocca dei Rettori di Benevento, la grande mostra antologica “Nel Segno di Manara” dedicata al Maestro Milo Manara. Per l’evento, promosso da Comicon Extra, con il patrocinio della Regione Campania e l’apporto della Società in house Sannio Europa, erano presenti: il presidente della Provincia Antonio Di Maria, il consigliere regionale Luigi Abbate, il Consigliere provinciale Giuseppe Bozzuto, l’assessore comunale Carmen Coppola, intervenuta in rappresentanza del sindaco Clemente Mastella, il dirigente della Regione Campania per le politiche culturali e il turismo, Rosanna Romano, il direttore di produzione di Comicon Extra, Carlo Cigliano, l’amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, il direttore generale della Provincia, Nicola Boccalone, il direttore della sezione Arte contemporanea di Arcos, Ferdinando Creta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia