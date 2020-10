Caso buoni pasto a Palazzo Mosti, l’ira di Catalano

La guerra dei buoni pasto. Seconda puntata. Se per Verdicchio l’autocertificazione è un metodo troppo discrezionale e bisognerebbe introdurre a Palazzo Mosti, anche per i dirigenti, metodi di rilevazione automatica delle presenze pomeridiane per verificare l’effettivo diritto ai ticket, per il suo collega dell’Avvocatura Catalano il richiamo è “basato su errati presupposti e conseguenti conclusioni prive di fondamento giuridico e fattuale”.

