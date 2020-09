Non arriverà prima della mattinata odierna il via libera alla vendita dei tagliandi per la gara tra Benevento e Inter di mercoledì pomeriggio. Come noto, la società giallorossa ha inviato istanza alla Regione Campania per ottenere l’autorizzazione all’accesso al ‘Vigorito’ di mille spettatori: arrivato l’ok da Palazzo Santa Lucia, ora restano da stabilire le modalità di vendita dei tagliandi. Il Benevento ha fatto sapere di voler riservare i biglietti ai vecchi abbonati, attraverso la vendita online, ma determinante in tal senso sarà la riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, in programma questa mattina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia