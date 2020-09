Si apre oggi l’ultima settimana di mercato. Ancora sette giorni a disposizione di Pasquale Foggia per modellare al meglio l’organico da mettere nelle mani di Inzaghi. Sia in entrata che in uscita, c’è tanto lavoro da fare per il direttore sportivo del Benevento che si prepara ad accogliere il settimo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Come previsto, sarà Iago Falque il nuovo colpo della Strega che ha trovato l’intesa sia con il fantasista galiziano che con la società granata: la formula del passaggio in giallorosso sarà quella del prestito oneroso fino al 30 giugno 2021.

