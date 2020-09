Centro d’accoglienza al rione Libertà, trasferiti alcuni migranti positivi: vanno in un’altra struttura in provincia

Dopo i momenti di tensione registrati sabato mattina in via Cocchia con la protesta dei migranti del centro di accoglienza (dove sono emersi cinque casi di positività), sblocco della situazione ieri pomeriggio con il trasferimento di tre contagiati attraverso autoambulanza con biocontenimento del Croce Rossa Italiana di Benevento, in una struttura della provincia, ubicata a Cautano, caratterizzata da requisiti adeguati per garantire tranquillità e diritto alla salute dei migranti.

