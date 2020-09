Da sempre per incassare soldi in maniera illegale, si cercano tutte le strade possibili e immaginabili per procacciarsi proventi. In tutta Italia, ogni giorno si sentono truffe di ogni genere. Dalla truffa allo specchietto, al pacco, dalla telefonata del nipote all’eredità dello zio. Una serie di “falsi ingegni” per arrivare alla meta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia