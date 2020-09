Un andamento epidemiologico preoccupante quello emerso nelle ultime 24 ore per il nuovo Coronavirus, soprattutto nel capoluogo oltre che nell’intera provincia. In città i contagi attivi sono adesso 51: 11 in più in 24 ore. In provincia sono 136: 19 casi in più in 24 ore considerando che nel frattempo è stata refertata una guarigione (sono passate in 24 ore da 40 a 41 per la seconda ondata di nuovo Coronavirus) con gli attualmente positivi che sono aumentati complessivamente di 14 persone.

