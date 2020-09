Senza storia. Il titolo del trionfo annunciato di Vincenzo De Luca che si concede il bis a Palazzo Santa Lucia con un dominio assoluto sul piano elettorale. Anche in politica alcune interpretazioni sono oggettive: certamente avevano ragione i molti che nel centrodestra davano Caldoro come un candidato non competitivo. Così è stato, più che una sconfitta, un tonfo. Mai in partita nemmeno Valeria Ciarambino. La pasionaria pentastellata rischia di finire molti punti sotto la lista di partito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia