Dalle prossime elezioni politiche il popolo italiano eleggerà non più 945 parlamentari, ma 600: 400 deputati e duecento senatori. Il referendum costituzionale ha confermato la legge votata in Parlamento e dunque il taglio diventa inappellabile e definitivo. Il pericolo della riduzione della rappresentanza territoriale per una piccola provincia come Benevento, pur segnalato da molta parte del ceto politico, ha avuto una presa assai scarsa sull’elettorato sannita. Anche i sanniti, come il resto degli italiani, si sono espressi con una netta maggioranza per il taglio dell’attuale numero dei parlamentari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia