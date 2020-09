Il Benevento pareggia con la Lazio e fa un carico di fiducia in vista del debutto

E’ finita senza vinti né vincitori la sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi, ma a tornare a casa con il sorriso è stato sicuramente Pippo, non tanto perché il Benevento è uscito indenne dall’Olimpico (0-0 il risultato finale), ma più che altro perché la sua squadra ha dato la dimostrazione di essere entrata in clima campionato, di aver fatto altri passi in avanti sia dal punto di vista della condizione fisica che per quanto riguarda il livello di intesa e affiatamento.

