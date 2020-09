Mascherine, gel e distanziamento. Il voto ai tempi del Covid-19 sarà un’esperienza del tutto nuova. Gli elettori riceveranno tre schede nei dieci comuni sanniti in cui si vota per le amministraive, due negli altri 68. Una per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari: se vincesse il Sì passerebbero da 945 a 600, 400 alla Camera e 200 al Senato. Con il prevalere del No resterebbero nel numero attuale. Non è previsto alcun quorum. Nel Sannio gli aventi diritto al voto per il referendum sono 223mila 966. Di questi 115mila 450 donne e 108mila 516 uomini. Il numero degli aventi diritto aumenta per il voto alle Regionali.

