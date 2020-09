Cresce ancora il contagio da nuovo Coronavirus in città che sale alla soglia dei 30 positivi con un infetto in più refertato nelle ultime 24 ore. Sono 91 i positivi nel Sannio, sette in più in 24 ore. Trenta sono quelli residenti a Benevento dove si registra circa un terzo dunque del totale dei contagiati. In positivo va segnalata la guarigione di un paziente ospedalizzato fino a ieri presso il “San Pio” di Benevento ma dimesso fortunatamente per avvenuta negativizzazione dopo più test tampone. Adesso sono tre i pazienti sanniti ospedalizzati a via Pacevecchia e un altro invece è ricoverato fuori provincia.

