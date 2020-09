Acqua non potabile al rione Libertà, Gesesa ridimensiona il caso: “Dati confortanti dalle prime analisi”

Resta la “non potabilità dell’acqua immessa nella rete idrica lato destro via Napoli Rione Libertà” con “immediata sospensione dell’utilizzo a fini potabili dell’acqua distribuita dalla Gesesa Spa nella Zona del Rione Libertà lato destro via Napoli percorso in direzione da Ponte Sabato a Via Piccinato” con contestuale ordine a Gesesa “immediato ripristino potabilità e comunicazione con ogni mezzo agli utilizzatori predetta zona”. Ma da Gesesa e Comune di Benevento giungono affermazioni tranquillizzanti sull’evolversi della situazione però contestate da Altrabenevento e dai rappresentanti delle opposizioni consiliari e non solo.

