Prove di un polo di sinistra per l’alternativa a Mastella alle prossime comunali 2021. Nonostante incomba il voto per le regionali, apre il cantiere per la costruzione di un polo che unisca civismo progressista e Partito democratico, senza contare che anche il Movimento 5 Stelle può ormai andare in coalizione alle amministrative. L’assemblea del cartello progressista Civico 22 infatti ha aperto ufficialmente, dopo l’assemblea all’Orto di Casa Betania, a convergente con altri soggetti, anche partiti politici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia