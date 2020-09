E’ largo in provincia di Benevento il fronte del No al taglio dei parlamentari che domenica prossima sarà al cento del quesito referendario che propone l’approvazione della riforma già votata in Parlamento. Camera e Senato sarebbero composte, in caso di conferma della legge costituzionale, rispettivamente da 400 e 200 senatori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia