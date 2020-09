La campagna elettorale per le regionali che si avvia all’ultima settimana è dominata dalla polemica politica sulla sanità, nel day after dell’annuncio del presidente De Luca sulla riapertura a ottobre dell’ospedale di Cerreto Sannita. Per Fratelli d’Italia “è veramente uno schiaffo in faccia all’intelligenza dei sanniti. Dove sono gli atti, le delibere, i piani sanitari in cui è previsto tutto ciò? Perché non è stato fatto prima? Avremo la riapertura di Cerreto come abbiamo avuto il Polo oncologico a Sant’Agata?”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia