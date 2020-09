Rete fognaria e dissesto. Sono due dei temi affrontati nel corso dei comizi dal gruppo Rocco e finiti nel mirino della squadra Mirra. In queste settimane le tre liste in gioco stanno incontrando l’elettorato per presentare candidati e proposte, non sono mancate polemiche sui tempi e modalità per la concessione degli spazi, e dai palchi sono volate le prime frecciate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia