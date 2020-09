Il primo collaudo del nuovo Benevento di Inzaghi è andato via con una vittoria, con qualche cenno di coerenza con il lavoro svolto sin dal ritiro austriaco, ma anche con il cartello in bella mostra che suggerisce di ripassare più avanti per vedere una Strega formato campionato. A due settimane esatte dal debutto con la Sampdoria, la truppa giallorossa ha dimostrato di avere ancora idee da raffinare, muscoli da sciogliere e un’intesa di squadra tutta da trovare, dopo il restyling dell’organico. Nell’amichevole con la Reggina – la prima di questo anomalo precampionato, ma che in realtà sarebbe dovuto essere il quarto test estivo, se solo gli altri non fossero stati cancellati – il Benevento ha lanciato segnali contrastanti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia