Ancora un investimento a San Giorgio del Sannio: ora gli incidenti sono un’emergenza. Dal Comune: “Installeremo telecamere”

“Se continuiamo di questo passo le persone cominceranno ad aver paura di venire in paese”. È un’esternazione raccolta ieri dopo l’ennesimo investimento a San Giorgio del Sannio, fotografia di un problema che ha assunto i contorni di un’emergenza. Una Fiat Panda, intorno alle 8.30 di ieri, ha centrato un uomo in bici in via Aldo Moro, nel ramo tra piazza della Costituzione e via De Gasperi. Vittima dello scontro F.C., 68enne del posto, agente di polizia in pensione, attivo nell’associazionismo sportivo: ha riportato una frattura esposta di tibia e perone, e fortunatamente dalla Tac effettuata al ‘San Pio’ non sono emersi altri danni.

