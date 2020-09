Il presidente Vigorito resta in isolamento in attesa del tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, misura necessaria dopo i contatti diretti avuti con Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, risultato positivo al Covid-19. Il numero uno del Benevento Calcio sta seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni: oggi arriverà l’esito del test, ma con ogni probabilità resterà in quarantena per altri quattro giorni, quando si sottoporrà a un secondo tampone per cancellare qualsiasi tipo di dubbio.

