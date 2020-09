Hanno corso un rischio enorme gli otto migranti di origine afghana che sono stati scoperti ieri dalla polizia stradale di Benevento sul cassone frigo di un tir in viaggio verso nord e proveniente dalla Puglia, dal porto di Brindisi. I migranti – scoperti sul raccordo autostradale in un tratto compreso tra San Giorgio del Sannio e Benevento – sono stati immediatamente aiutati con generi di conforto e bevande, visto il loro stato di prostrazione fisica, comprensibile in considerazione del modo in cui ‘viaggiavano’.

