FdI, attacco a De Luca con mirino su Palazzo Mosti. Meloni lancia frecciate anche a Mastella: «Non l’abbiamo mai sostenuto e mai lo sosterremo»

“Il brand Giorgia Meloni”. Il candidato di Fratelli d’Italia Domenico Matera sintetizza bene il valore politico della prima apparizione nel Sannio della leader del partito con il quale si candida alle regionali. Da tempo in ascesa per gradimento personale, Meloni batte i territori palmo a palmo in tutte le sette regioni al voto. L’obiettivo è capitalizzare il valore aggiunto che la presenza diretta di un personaggio così noto può generare per la lista del partito e la coalizione. Ieri a Palazzo Paolo V la prima nel Sannio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia