Diventano 52 i positivi al Sars-Cov-2 nel Sannio. Incremento nonostante due guarigioni, per la circostanza relativa all’emersione di sei nuovi casi. Quattro sanniti sono in struttura ospedaliera: tre al ‘San Pio’ e uno fuori provincia; gli altri 45 in domiciliazione. Un nuovo caso a Montesarchio, un altro a Benevento ed altri tre a Limatola: sei in più in un giorno.

