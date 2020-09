Nessun allarme, ma un pizzico di preoccupazione c’è. Il presidente Oreste Vigorito è in isolamento da ieri mattina, da quando ha saputo della positività al Covid-19 del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La misura si è resa necessaria in quanto nella giornata di mercoledì i due hanno partecipato, insieme a tutti gli altri rappresentanti dei club di Serie A, a un’importante assemblea di Lega che sarebbe dovuta passare alla storia per la decisione di costituire una nuova media company e per il conseguente ingresso dei fondi di private equity nella gestione dei diritti televisivi e commerciali, ma che ora rischia di essere ricordata per altri motivi.

