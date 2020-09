Il sindaco uscente Pasquale Carofano non ci sta a subire l’affondo di Tutti Telese sulla questione dell’indennità di carica e replica con durezza: “Vogliono attaccare la mia persona e provare a spostare l’attenzione di una intera campagna elettorale sulle indennità da me percepite in qualità di Sindaco dimostra ancora una volta l’inconsistenza di una proposta politica per una lista, quella di Giovanni Caporaso, che in tre settimane mai ha presentato qualcosa di concreto oppure spiegato quale possa essere la visione che hanno di Telese”.

