E’ sempre il futuro di Pietro Iemmello a tenere banco in questi giorni in casa Benevento. Il club giallorosso ha la necessità di alleggerire il monte ingaggi e il primo nome sulla lista dei partenti è proprio quello dell’attaccante calabrese il cui futuro, dopo la terza retrocessione consecutiva, potrebbe essere lontano dall’Italia. Sulle sue tracce, ormai non è più un mistero, ci sono gli spagnoli del Las Palmas che sarebbero disposti a prelevare a titolo definitivo, o in alternativa in prestito con opzione di riscatto, il cartellino del calciatore di proprietà del Benevento, garantendo al club giallorosso una percentuale sulla futura rivendita.

