La collaborazione con la Provincia di Benevento aveva sbloccato l’impasse scuola a San Giorgio del Sannio, grazie alla possibilità per l’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di sfruttare gli spazi del Liceo ‘Virgilio’ per l’allestimento delle nuove aule. Resta ad ogni modo aperta la porta per altre soluzioni, come emerge dalla delibera numero 107 licenziata dalla Giunta pepe il 26 agosto e pubblicata martedì scorso.

