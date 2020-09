Rubriche – Le opere pittoriche del Caffè Strega

Nella grande sala interna del Caffè Strega in via Veneto dominava il bassorilievo di Pericle Fazzini, che rappresenta la danza delle streghe intorno al noce. Opera di grande valenza artistica, giunse al Museo del Sannio nel lontano 1962, quando il bar chiuse. In quel famoso Caffè non c’era solo il bassorilievo, ma anche sei quadri di altrettanti famosi artisti romani, sempre ispirati al tema delle streghe di Benevento.

