Le danze si apriranno il 26 settembre e non il 19. E’la prima sorpresa che riserva il sorteggio del calendario di Serie A che abbina subito il Benevento all’Inter: gara che avrebbe dovuto segnare il debutto in campionato dei giallorossi di Inzaghi, ma che slitterà al 30 settembre dopo che i nerazzurri hanno chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio della prima giornata. Di conseguenza, la Strega esordirà una settimana dopo, in trasferta al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria, esattamente come accaduto tre anni fa.

