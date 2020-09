Dopo la firma, è arrivata anche l’ufficialità del quarto colpo di mercato del Benevento: Gianluca Lapadula è un nuovo calciatore giallorosso. L’annuncio del club di via Santa Colomba parla di un’operazione portata a termine a titolo definitivo, mentre l’attaccante italo-peruviano ha firmato un contratto di tre anni con la società sannita. Che ora spera di chiudere anche per il quinto innesto, ancora per l’attacco. Quella odierna, infatti, potrebbe essere una giornata decisiva per Gianluca Caprari, per il quale il Benevento ha già trovato un’intesa di massima con la Sampdoria per il trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi, sia personali che di squadra.

