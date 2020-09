Intervento per ‘Codice Rosso’ ad Airola, con i carabinieri della stazione del centro urbano caudino e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio che hanno tratto in arresto un 49enne del luogo (D.S. le sue iniziali), già noto ai militari dell’Arma, perché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. Su segnalazione al numero di Pronto Intervento, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di una donna, 39enne dello stesso centro, che richiedeva l’intervento immediato per un’accesa, ennesima discussione con il proprio ex marito. La signora, separata dall’uomo, ha riferito che il soggetto, presentatosi presso la sua abitazione, ha cercato di aggredirla.

