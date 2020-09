Qualche giorno di riposo in più del previsto per i giallorossi, visto che è saltata anche l’amichevole con la Roma, inizialmente programmata per sabato (i capitolini hanno preferito sfidare la Sambenedettese). La truppa di Inzaghi ieri è rientrata nel Sannio, non al completo: i tre giocatori risultati positivi al Covid-19, infatti, sono rimasti in Austria e rientreranno solo quando si saranno negativizzati.

